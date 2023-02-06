Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Я очень много шутил на тему расизма. Это один из инструментов работы»

    Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об отношении к юмору на острые темы.

    «Я считаю, что шутить можно обо всем, что вообще нет границ в юморе. Но при условии, что твой собеседник или тот, о ком ты шутишь, принимает эти вещи.

    Я видел футболистов, которые очень тяжело к этому относятся. Я их сразу оставлял в стороне, их абсолютно не трогал, а свои юмористические экзерсисы использовал на других людях.

    Например, я очень много шутил на тему расизма – с темнокожими игроками. У них это вызывало невероятный прилив сил, улыбку, ощущение собственной значимости.

    Ты это делаешь не с целью оскорбления или принижения человеческого достоинства, а скорее выделения этих людей – показывая их особенности в лучшем смысле этого слова.

    И мне часто говорили, что не надо, кто-то заснимет, куда-то уйдет, будет грандиозный скандал... И ты вроде как об этом думаешь, но, с другой стороны, понимаешь, что это тоже один из инструментов, который ты используешь в своей работе.

    И полностью отказываться от него просто невозможно», – заявил Слуцкий.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
    Слуцкий назвал Мостового фриком и посмешищем 4
    «То ли тренер, то ли звезда ютуба». «Урал» – о Слуцком 3
    Источник: Первый канал

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3446

      acor94 1 час назад

      Все мы в своём роде Леня Слуцкий.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11