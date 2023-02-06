Слуцкий: «Я очень много шутил на тему расизма. Это один из инструментов работы»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об отношении к юмору на острые темы.

«Я считаю, что шутить можно обо всем, что вообще нет границ в юморе. Но при условии, что твой собеседник или тот, о ком ты шутишь, принимает эти вещи.

Я видел футболистов, которые очень тяжело к этому относятся. Я их сразу оставлял в стороне, их абсолютно не трогал, а свои юмористические экзерсисы использовал на других людях.

Например, я очень много шутил на тему расизма – с темнокожими игроками. У них это вызывало невероятный прилив сил, улыбку, ощущение собственной значимости.

Ты это делаешь не с целью оскорбления или принижения человеческого достоинства, а скорее выделения этих людей – показывая их особенности в лучшем смысле этого слова.

И мне часто говорили, что не надо, кто-то заснимет, куда-то уйдет, будет грандиозный скандал... И ты вроде как об этом думаешь, но, с другой стороны, понимаешь, что это тоже один из инструментов, который ты используешь в своей работе.

И полностью отказываться от него просто невозможно», – заявил Слуцкий.

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