«Интер» и «Милан» назвали стартовые составы на матч 21-го тура Серии А.

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес

Милан: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Габбия, Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Жиру, Ориги, Жуниор Мессиас.

Пять последних очных матчей: две победы «Интера», одна ничья, два раза выиграл «Милан».

В последний раз команды встречались 18 января 2023 года – «Интер» победил со счетом 3:0.

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Где смотреть матч Интер – Милан

Прогноз на матч Интер – Милан