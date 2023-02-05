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    «Интер» – «Милан»: стартовые составы на 21-й тур Серии А

    «Интер» и «Милан» назвали стартовые составы на матч 21-го тура Серии А.

    • Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
    • Начало – в 22:45 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес

    Милан: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Габбия, Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Жиру, Ориги, Жуниор Мессиас.

    Пять последних очных матчей: две победы «Интера», одна ничья, два раза выиграл «Милан».

    В последний раз команды встречались 18 января 2023 года – «Интер» победил со счетом 3:0.

    Коэффициенты:

    • Победа «Интера» – 2.05
    • Ничья – 3.68
    • Победа «Милана» – 4.14

    Где смотреть матч Интер – Милан

    Прогноз на матч Интер – Милан

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:05
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