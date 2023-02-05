«Интер» и «Милан» назвали стартовые составы на матч 21-го тура Серии А.
- Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
- Начало – в 22:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес
Милан: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Габбия, Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Жиру, Ориги, Жуниор Мессиас.
Пять последних очных матчей: две победы «Интера», одна ничья, два раза выиграл «Милан».
В последний раз команды встречались 18 января 2023 года – «Интер» победил со счетом 3:0.
Коэффициенты:
Где смотреть матч Интер – Милан
Источник: «Бомбардир»