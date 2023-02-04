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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Интер» – «Милан»: 21 тур Серия А, 5 февраля 2023

    «Интер» и «Милан» встретятся в матче 21-го тура Серии А. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало – в 22:45 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    • Интер: Андре Онана – Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони – Дензел Дюмфрис, Роберто Гальярдини, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко – Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко.
    • Милан: Чиприан Тэтэрушану – Давиде Калабрия, Пьер Калулу, Маттео Габбиа, Тео Эрнандес – Раде Крунич, Сандро Тонали, Алексис Салемакерс, Шарль Де Кетелар, Анте Ребич – Оливье Жиру.

    Судья: Давиде Масса (Италия)

    • Матчей: 23 (сезоны-21/22 и 22/23)
    • Желтые карточки: 116 (5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 6
    • Фолы в среднем за матч: 27

    Пять последних очных матчей: две победы «Интера», одна ничья, два раза выиграл «Милан».

    В последний раз команды встречались 18 января 2023 года – «Интер» победил со счетом 3:0.

    Коэффициенты:

    • Победа «Интера» – 2.05
    • Ничья – 3.68
    • Победа «Милана» – 4.14

    Прогноз на матч: победа «Интера»

    Где смотреть матч Интер – Милан

    Источник: «Бомбардир»

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