«Интер» и «Милан» встретятся в матче 21-го тура Серии А. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало – в 22:45 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Интер: Андре Онана – Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони – Дензел Дюмфрис, Роберто Гальярдини, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко – Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко.
- Милан: Чиприан Тэтэрушану – Давиде Калабрия, Пьер Калулу, Маттео Габбиа, Тео Эрнандес – Раде Крунич, Сандро Тонали, Алексис Салемакерс, Шарль Де Кетелар, Анте Ребич – Оливье Жиру.
Судья: Давиде Масса (Италия)
- Матчей: 23 (сезоны-21/22 и 22/23)
- Желтые карточки: 116 (5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 6
- Фолы в среднем за матч: 27
Пять последних очных матчей: две победы «Интера», одна ничья, два раза выиграл «Милан».
В последний раз команды встречались 18 января 2023 года – «Интер» победил со счетом 3:0.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа «Интера»
Источник: «Бомбардир»