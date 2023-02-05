«Интер» и «Милан» встретятся в матче 21-го тура Серии А. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Давиде Масса (Италия)

Матчей: 23 (сезоны-21/22 и 22/23)

Желтые карточки: 116 (5 в среднем за матч)

Красные карточки: 6

Фолы в среднем за матч: 27

Пять последних очных матчей: две победы «Интера», одна ничья, два раза выиграл «Милан».

В последний раз команды встречались 18 января 2023 года – «Интер» победил со счетом 3:0.

Коэффициенты:

Прогноз на матч: победа «Интера»

Где смотреть матч Интер – Милан