Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Где смотреть матч «Интер» – «Милан»: 21 тур Серия А, 5 февраля 2023

    «Интер» и «Милан» сыграют в матче 21-го тура Серии А.

    Знаешь, кто победит? Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матч

    Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

    «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, имея на счету 40 очков. «Милан» идет пятым (38 очков).

    «Интер» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды составляет 2,05. На ничью можно поставить за 3,68. На выигрыш «Милана» дают коэффициент 4,14.

    Прогноз на матч Интер – Милан

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11