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    Федотов назвал три причины, из-за которых ЦСКА плохо играл осенью

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил спад команды осенью. По его мнению, клубу помешали травмы, отъезд легионеров и плохая реализация.

    ЦСКА выиграл лишь один матч из пяти последних в РПЛ. Клуб ушел на перерыв на пятом месте в турнирной таблице.

    – В чем причины спада ЦСКА осенью?

    – Их несколько. Это и травмы ведущих футболистов. Например, Кучаев только обрел себя, достойно конкурировал с Хесусом, но выбыл. Травмировался Дивеев. С Рошей успел сыграть всего всего несколько матчей. А ведь в защите все должны понимать друг друга с полуслова – но у нас даже этого не получилось наладить.

    – Что кроме травм?

    – Отъезд в сборные легионеров. Мендес играл за Чили в Европе, а вот Карраскаль ездил в США. Я туда летал и понимаю, что такое двенадцать часов туда, потом обратно, и как тяжела реакклиматизация. Так сейчас логистика гораздо сложнее. То же самое – Медина. Ребята из-за этого потеряли тонус.

    – А если о том, что показывал ЦСКА на поле?

    – Не реализовали кучу моментов, а нам забивали не обязательно игровые. Один удар в конце матча с «Нижним» все решил, это самая неудачная игра. Да и в выездном матче мы при 2:0 имели еще три убойных момента, в том числе момент Заболотного уже при 2:2. Такие надо забивать.

    С «Динамо» имели достаточное преимущество по всем компонентам: доминировали, создавали, прессинговали и в принципе могли все решить в первые полчаса. С тем же «Спартаком» – полное доминирование, могли также закрывать матч. Не вижу в этом плане какого-то провала.

    Но всегда спрашиваем с себя. Значит, не дали правильный посыл команде.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +625

      Таврида 14 минут назад

      Может от Заболотного пора избавляться и подыскивать на его место нормального нападающего, а Владимир Валентинович?

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