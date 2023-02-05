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  • Федотов назвал три причины, из-за которых ЦСКА плохо играл осенью

Федотов назвал три причины, из-за которых ЦСКА плохо играл осенью

5 февраля 2023, 21:52
6

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил спад команды осенью. По его мнению, клубу помешали травмы, отъезд легионеров и плохая реализация.

ЦСКА выиграл лишь один матч из пяти последних в РПЛ. Клуб ушел на перерыв на пятом месте в турнирной таблице.

– В чем причины спада ЦСКА осенью?

– Их несколько. Это и травмы ведущих футболистов. Например, Кучаев только обрел себя, достойно конкурировал с Хесусом, но выбыл. Травмировался Дивеев. С Рошей успел сыграть всего всего несколько матчей. А ведь в защите все должны понимать друг друга с полуслова – но у нас даже этого не получилось наладить.

– Что кроме травм?

– Отъезд в сборные легионеров. Мендес играл за Чили в Европе, а вот Карраскаль ездил в США. Я туда летал и понимаю, что такое двенадцать часов туда, потом обратно, и как тяжела реакклиматизация. Так сейчас логистика гораздо сложнее. То же самое – Медина. Ребята из-за этого потеряли тонус.

– А если о том, что показывал ЦСКА на поле?

– Не реализовали кучу моментов, а нам забивали не обязательно игровые. Один удар в конце матча с «Нижним» все решил, это самая неудачная игра. Да и в выездном матче мы при 2:0 имели еще три убойных момента, в том числе момент Заболотного уже при 2:2. Такие надо забивать.

С «Динамо» имели достаточное преимущество по всем компонентам: доминировали, создавали, прессинговали и в принципе могли все решить в первые полчаса. С тем же «Спартаком» – полное доминирование, могли также закрывать матч. Не вижу в этом плане какого-то провала.

Но всегда спрашиваем с себя. Значит, не дали правильный посыл команде.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (6)
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Таврида
1675623719
Может от Заболотного пора избавляться и подыскивать на его место нормального нападающего, а Владимир Валентинович?
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VVM1964
1675627892
Ну у других то клубов как будто и нет этих проблем ...
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serglider
1675628325
В Сочи была та же картина! В конце сезона в команде наметился спад и пошли травмы. И это следствия, а это скорее всего не причина. В его командах практически нет ротации игроков, а одним составом пройти весь сезон без травм, практически невозможно, да и тренеровочную нагрузку надо, наверное, варьировать в течение сезона, а то к перерыву игроки еле ноги волочат, отсюда и падение результативности.
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Soccerdealer63
1675630402
Достаточно одной - главной - причины №3 - в футбол плохо играют))
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vovan55
1675738196
зато есть игроки, которые не играют( семечки лузгают на лавке)...раздать их в низшие лиги, вот и экономия бюджета...
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