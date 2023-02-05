Два турецких клуба заинтересованы в Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло в ближайшие дни может покинуть клуб. В нем заинтересованы «Галатасарай» и «Фенербахче».

Проблема в том, что турки хотят взять игрока в аренду, но «Рома» рассчитывает на полноценный уход Дзаньоло.

Вопрос может быть решен на следующей неделе.

Дзаньоло не играет с 12 января.

В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Контракт игрока с клубом истекает в 2024 году.

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