Два турецких клуба заинтересованы в Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло в ближайшие дни может покинуть клуб. В нем заинтересованы «Галатасарай» и «Фенербахче».
Проблема в том, что турки хотят взять игрока в аренду, но «Рома» рассчитывает на полноценный уход Дзаньоло.
Вопрос может быть решен на следующей неделе.
- Дзаньоло не играет с 12 января.
- В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Контракт игрока с клубом истекает в 2024 году.
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Источник: Sky Sport Italia