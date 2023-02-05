Игроки «Манчестер Юнайтед» не хотят возвращения Гринвуда в команду в этом сезоне (The Sun)

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обозначили свою позицию по вопросу возвращения в состав форварда Мэйсона Гринвуда после снятия с него обвинений в изнасиловании.

Игроки не хотели бы, чтобы Гринвуд вернулся в состав в этом сезоне, так как боятся, что это нанесет ущерб развитию команды и отдельных футболистов.

Не все хотят возвращения Гринвуда и среди персонала «МЮ».

В январе 2022 года футболиста обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.

После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.

В 2019 году Гринвуда признавали игроком месяца в АПЛ.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию