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    Игроки «Манчестер Юнайтед» не хотят возвращения Гринвуда в команду в этом сезоне (The Sun)

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» обозначили свою позицию по вопросу возвращения в состав форварда Мэйсона Гринвуда после снятия с него обвинений в изнасиловании.

    Игроки не хотели бы, чтобы Гринвуд вернулся в состав в этом сезоне, так как боятся, что это нанесет ущерб развитию команды и отдельных футболистов.

    Не все хотят возвращения Гринвуда и среди персонала «МЮ».

    • В январе 2022 года футболиста обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
    • После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
    • В 2019 году Гринвуда признавали игроком месяца в АПЛ.

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    Источник: The Sun

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