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    Персонал «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы Гринвуд был в команде. С игрока сняли обвинения в изнасиловании

    Нападающий Мэйсон Гринвуд готов к тому, чтобы вновь выступать за «Манчестер Юнайтед». Игрок избавлен от обвинений в изнасиловании.

    Однако персонал манчестерцев не хочет присутствия Гринвуда в команде. Мнения среди сотрудников разделились.

    Одни считают, что своему воспитаннику нужно дать шанс на реабилитацию и его нельзя бросать. Другие считают, что репутация Гринвуда запятнана и его не должно быть в «МЮ».

    «Манчестер Юнайтед» проведет специальное расследование, как присутствие Гринвуда будет влиять на клубный бренд.

    • В январе 2022 года футболиста обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
    • После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
    • В 2019 году Гринвуда признавали игроком месяца в АПЛ.

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    Источник: The Guardian

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