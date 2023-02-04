Персонал «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы Гринвуд был в команде. С игрока сняли обвинения в изнасиловании

Нападающий Мэйсон Гринвуд готов к тому, чтобы вновь выступать за «Манчестер Юнайтед». Игрок избавлен от обвинений в изнасиловании.
Однако персонал манчестерцев не хочет присутствия Гринвуда в команде. Мнения среди сотрудников разделились.
Одни считают, что своему воспитаннику нужно дать шанс на реабилитацию и его нельзя бросать. Другие считают, что репутация Гринвуда запятнана и его не должно быть в «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» проведет специальное расследование, как присутствие Гринвуда будет влиять на клубный бренд.
- В январе 2022 года футболиста обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
- После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
- В 2019 году Гринвуда признавали игроком месяца в АПЛ.
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Источник: The Guardian