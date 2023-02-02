Гринвуд отреагировал на снятие обвинений в изнасиловании

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд поделился эмоциями в связи с тем, что полиция сняла с него все обвинения.
- В январе 2022 года футболиста обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
- После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
«Я испытываю облегчение от того, что этот вопрос теперь решен. Хотел бы поблагодарить свою семью, близких и друзей за поддержку.
Больше никаких комментариев сейчас не будет», – сказал Гринвуд.
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Источник: Sky Sports