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    Гринвуд отреагировал на снятие обвинений в изнасиловании

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд поделился эмоциями в связи с тем, что полиция сняла с него все обвинения.

    • В январе 2022 года футболиста обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
    • После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.

    «Я испытываю облегчение от того, что этот вопрос теперь решен. Хотел бы поблагодарить свою семью, близких и друзей за поддержку.

    Больше никаких комментариев сейчас не будет», – сказал Гринвуд.

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    Источник: Sky Sports

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    02.02.2023 23:56
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