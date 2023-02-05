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    Определен лучший бомбардир с 2000 года среди игроков топ-5 лиг Европы

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси за период с 2000 года забил 698 голов во всех официальных матчах. Это больше всех среди футболистов, игравших в этом промежутке времени в топ-5 лигах Европы.

    На втором месте с 696 голами идет Криштиану Роналду. Третий – Роберт Левандовски (470 мячей). Далее идут:

    Карим Бензема (402);

    Златан Ибрагимович (391);

    Эдинсон Кавани (367);

    Серхио Агуэро (362);

    Луис Суарес (311);

    Эдин Джеко (304);

    Пьер-Эмерик Обамеянг (294).

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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    Сегодня, 11:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12271

      DeStar 13 минут назад

      не начинали считать пока месси не обошел роналду?))

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