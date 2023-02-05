Определен лучший бомбардир с 2000 года среди игроков топ-5 лиг Европы

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси за период с 2000 года забил 698 голов во всех официальных матчах. Это больше всех среди футболистов, игравших в этом промежутке времени в топ-5 лигах Европы.
На втором месте с 696 голами идет Криштиану Роналду. Третий – Роберт Левандовски (470 мячей). Далее идут:
Карим Бензема (402);
Златан Ибрагимович (391);
Эдинсон Кавани (367);
Серхио Агуэро (362);
Луис Суарес (311);
Эдин Джеко (304);
Пьер-Эмерик Обамеянг (294).
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Источник: телеграм-канал Transfermarkt