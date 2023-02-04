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    Аленичев назвал чемпиона России этого сезона

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не сомневается, что «Зенит» в этом сезоне не упустит чемпионство.

    «Бороться с «Зенитом» за победу в чемпионате будет не только «Спартак», но и, условно говоря, ЦСКА, «Ростов», «Динамо». Но шансов ни у кого не будет, я думаю, что борьба за чемпионство уже завершена. «Зенит» однозначно станет чемпионом, поскольку у команды никто из бразильцев не ушeл, хотя разговоры были. Конечно, они это преимущество не растеряют, я в этом даже не сомневаюсь», – сказал Аленичев.

    • «Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.
    • 2-м идет «Спартак».
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +263

      гууд 27 минут назад

      Зенит? Не когда не был чемпионом, а тут тебе на, чемпионом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16868

      NewLife 57 минут назад

      Если не сомневаешься, поставь все деньги и разбогатеешь, а если бздишь это сделать, не пиши куйню.

      0
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