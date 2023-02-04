Аленичев назвал чемпиона России этого сезона

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не сомневается, что «Зенит» в этом сезоне не упустит чемпионство.

«Бороться с «Зенитом» за победу в чемпионате будет не только «Спартак», но и, условно говоря, ЦСКА, «Ростов», «Динамо». Но шансов ни у кого не будет, я думаю, что борьба за чемпионство уже завершена. «Зенит» однозначно станет чемпионом, поскольку у команды никто из бразильцев не ушeл, хотя разговоры были. Конечно, они это преимущество не растеряют, я в этом даже не сомневаюсь», – сказал Аленичев.

«Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.

2-м идет «Спартак».

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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