Гринвуд недоволен отсутствием поддержки от «МЮ». Он может уехать в Китай

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд разочарован действиями клуба.

21-летнего футболиста не поддержали год назад, когда его обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.

Когда же с форварда сняли все обвинения, «МЮ» предпочел провести собственное внутреннее расследование.

Гринвуд недоволен происходящим. В 2022 году он даже говорил своим знакомым, что больше никогда не будет играть за «Юнайтед».

Англичанин всерьез рассматривает вариант с переходом в китайский клуб для перезапуска карьеры. Это может случиться, если с ним расторгнут контракт.

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