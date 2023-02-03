Освобожденный из США Виктор Бут прокомментировал слова Кокорина о тюрьме

Виктор Бут, который отбывал наказание в американской тюрьме, рассказал о своем отношении к заявлению Александра Кокорина о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Это совсем неправильный подход. Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии. Это будет намного важнее опыт, чем отсидеть в тюрьме. Я никому не желаю сидеть в тюрьме», – сказал Бут в эфире телеканала «Матч ТВ».

Бут провел в американской тюрьме 10 лет.

В 2022 году Бута обменяли на баскетболистку Грайнер.

Бут был наказан за торговлю оружием.

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