Освобожденный из США Виктор Бут прокомментировал слова Кокорина о тюрьме

Сейчас каждый человек в РФ считает необходимым прокомментировать тупые слова Коки? Самое главное, редакторы, не забывайте это постить, это очень интересно
Виктор Бут, который отбывал наказание в американской тюрьме, рассказал о своем отношении к заявлению Александра Кокорина о тюрьме.
- Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
- Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
- Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.
«Это совсем неправильный подход. Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии. Это будет намного важнее опыт, чем отсидеть в тюрьме. Я никому не желаю сидеть в тюрьме», – сказал Бут в эфире телеканала «Матч ТВ».
- Бут провел в американской тюрьме 10 лет.
- В 2022 году Бута обменяли на баскетболистку Грайнер.
- Бут был наказан за торговлю оружием.
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