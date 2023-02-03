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    Освобожденный из США Виктор Бут прокомментировал слова Кокорина о тюрьме

    Виктор Бут, который отбывал наказание в американской тюрьме, рассказал о своем отношении к заявлению Александра Кокорина о тюрьме.

    • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
    • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

    «Это совсем неправильный подход. Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии. Это будет намного важнее опыт, чем отсидеть в тюрьме. Я никому не желаю сидеть в тюрьме», – сказал Бут в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • Бут провел в американской тюрьме 10 лет.
    • В 2022 году Бута обменяли на баскетболистку Грайнер.
    • Бут был наказан за торговлю оружием.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1356

      Hoahin 2 часа назад

      Сейчас каждый человек в РФ считает необходимым прокомментировать тупые слова Коки? Самое главное, редакторы, не забывайте это постить, это очень интересно

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