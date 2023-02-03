Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Захарян объяснил неудачу сборной Португалии на ЧМ-2022

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, за кого болел на чемпионате мира-2022.

    «С детства за Криштиану Роналду, поэтому болел за него. Когда вылетела Португалия, болел за Аргентину, но Роналду — топ-1.

    Я болел за Португалию, но там тренер начудил, потому хотел, чтобы выиграл Лионель Месси. Он провeл отличный чемпионат мира», — сказал Захарян.

    • Португалия в 1/4 финала ЧМ-2022 вылетела от Марокко (0:1).
    • На ЧМ-2022 Португалию тренировал Фернанду Сантуш. Он уже назначен в сборную Польши.
    • «Динамо» сейчас проводит сбор в Турции.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Агент Селюк: «Захарян - футболист немножко не про «Челси» 1
    Черчесов прокомментировал слухи об интересе «Ференцвароша» к Захаряну 1
    «Динамо» сделало заявление о будущем Захаряна 5
    Источник: официальное сообщество «Динамо» в VK

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11