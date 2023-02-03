Захарян объяснил неудачу сборной Португалии на ЧМ-2022

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, за кого болел на чемпионате мира-2022.

«С детства за Криштиану Роналду, поэтому болел за него. Когда вылетела Португалия, болел за Аргентину, но Роналду — топ-1.

Я болел за Португалию, но там тренер начудил, потому хотел, чтобы выиграл Лионель Месси. Он провeл отличный чемпионат мира», — сказал Захарян.

Португалия в 1/4 финала ЧМ-2022 вылетела от Марокко (0:1).

На ЧМ-2022 Португалию тренировал Фернанду Сантуш. Он уже назначен в сборную Польши.

«Динамо» сейчас проводит сбор в Турции.

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