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    Мостовой: «Любой тренер РПЛ мог бы работать в Европе»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что тренерам, работающим в клубах РПЛ, по силам возглавлять команды из Европы.

    «Любой тренер РПЛ мог бы тренировать в Европе. В футболе всe уже давно придумано и изобретено. Футбол везде одинаковый, как и правила.

    Мы видим из года в год, как люди уходят, приходят, ездят из страны в страну. Можно сказать так: может тренировать в Европе тот, у кого лучше агент», – сказал Мостовой.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      Александр.Т. 16 минут назад

      Расписание тренировок , нагрузок , физ подготовка , тренировать вратарей , Саша все это умеет))

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      Рейтинг: +3527

      momwig_ 42 минуты назад

      Ну да. Иди потренируй, Саш. Не псевдокоманду, а хоть что-то, похожее на профессиональный футбольный клуб. Хотя бы тут. Слуцкий был не любой, съездил - сломался, понял что он ни о чем, теперь и тут - клоун. Не знаю, можно ли сломать язык, но я был бы не против, чтобы ты попробовал..

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