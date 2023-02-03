Мостовой: «Любой тренер РПЛ мог бы работать в Европе»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что тренерам, работающим в клубах РПЛ, по силам возглавлять команды из Европы.

«Любой тренер РПЛ мог бы тренировать в Европе. В футболе всe уже давно придумано и изобретено. Футбол везде одинаковый, как и правила.

Мы видим из года в год, как люди уходят, приходят, ездят из страны в страну. Можно сказать так: может тренировать в Европе тот, у кого лучше агент», – сказал Мостовой.

Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

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