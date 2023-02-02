«Я и Малком никогда не согласились бы уйти из «Зенита» бесплатно». Агент – о переходе в «ПСЖ»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал новость о том, что «ПСЖ» хотел бесплатно подписать бразильца.

«Я не могу ничего об этом сказать. Я знаю только, что они были заинтересованы. Даже если бы не было никакого пункта, Малком и я никогда бы не согласились уйти из «Зенита» бесплатно. Я — человек, который работает правильно», — сказал Гарсия.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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