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    «Я и Малком никогда не согласились бы уйти из «Зенита» бесплатно». Агент – о переходе в «ПСЖ»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал новость о том, что «ПСЖ» хотел бесплатно подписать бразильца.

    «Я не могу ничего об этом сказать. Я знаю только, что они были заинтересованы. Даже если бы не было никакого пункта, Малком и я никогда бы не согласились уйти из «Зенита» бесплатно. Я — человек, который работает правильно», — сказал Гарсия.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      520de 3 минуты назад

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      Рейтинг: +12261

      Вомбат 55 минут назад

      Ушли бы как миленькие, если бы не перезаключенный летом контракт. Агент просто надеялся, что Россия уйдет из УЕФА, что сделало бы любые контракты иностранцев с российскими клубами недействительными. Но если это и произойдет, то не раньше лета. А скорее всего никогда.

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      Рейтинг: +4005

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да бесплатно вы даже пукнуть не согласитесь.

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