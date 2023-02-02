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    Валуев отреагировал на слова Кокорина о тюрьме

    Бывший боксер, депутат Госдумы России Николай Валуев рассказал о своем отношении к заявлению экс-нападающего сборной Александра Кокорина о тюрьме.

    • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
    • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

    «Он не обозначил, все мужчины в мире или только в России? Но всe это значит только одно, что исправительное учреждение не сильно подействовало на Кокорина.

    Раз у него осталось столь высокое мнение о себе, что все мужчины должны последовать его примеру. Наверное, ещe время должно пройти, чтоб он повзрослел.

    Если Кокорин считает, что все мужчины должны последовать его примеру, то как минимум, он ошибается», – сказал Валуев.

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    Источник: Metaratings

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