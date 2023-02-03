«Краснодар» и «Сочи» встретятся в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Сергей Иванов (Россия)

Матчей в сезоне: 12

Желтые карточки: 56 (4,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 5

Фолы в среднем за матч: 20

Пять последних очных матчей: три победы «Краснодара», одна ничья, один раз выиграл «Сочи».

В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – краснодарцы выиграли со счетом 2:1. Победный гол забил Эдуард Сперцян.

Коэффициенты:

Победа Краснодара – 2.15

Ничья – 3.70

Победа Сочи – 3.40

Прогноз на матч: фора «Краснодара» (0)

Где смотреть матч Краснодар – Сочи

Во сколько смотреть матч Краснодар – Сочи