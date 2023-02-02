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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Краснодар» – «Сочи»: 1 тур Зимний кубок РПЛ, 3 февраля 2023

    «Краснодар» и «Сочи» встретятся в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало – в 19:30 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    • Краснодар: Матвей Сафонов – Кристиан Рамирес, Кайо, Егор Сорокин, Сергей Волков – Михайло Баньяц, Кевин Ленини, Олакунле Олусегун – Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Алексей Ионов.

    • Сочи: Николай Заболотный – Иван Миладинович, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов – Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Кирилл Заика – Жоаозиньо, Владислав Сарвели, Георгий Мелкадзе.

    Судья: Сергей Иванов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 12
    • Желтые карточки: 56 (4,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 5
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Пять последних очных матчей: три победы «Краснодара», одна ничья, один раз выиграл «Сочи».

    В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – краснодарцы выиграли со счетом 2:1. Победный гол забил Эдуард Сперцян.

    Коэффициенты:

    • Победа Краснодара – 2.15
    • Ничья – 3.70
    • Победа Сочи – 3.40

    Прогноз на матч: фора «Краснодара» (0)

    Где смотреть матч Краснодар – Сочи

    Во сколько смотреть матч Краснодар – Сочи

    Источник: «Бомбардир»

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