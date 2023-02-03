«Краснодар» и «Сочи» встретятся в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
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Краснодар: Матвей Сафонов – Кристиан Рамирес, Кайо, Егор Сорокин, Сергей Волков – Михайло Баньяц, Кевин Ленини, Олакунле Олусегун – Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Алексей Ионов.
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Сочи: Николай Заболотный – Иван Миладинович, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов – Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Кирилл Заика – Жоаозиньо, Владислав Сарвели, Георгий Мелкадзе.
Судья: Сергей Иванов (Россия)
- Матчей в сезоне: 12
- Желтые карточки: 56 (4,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 5
- Фолы в среднем за матч: 20
Пять последних очных матчей: три победы «Краснодара», одна ничья, один раз выиграл «Сочи».
В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – краснодарцы выиграли со счетом 2:1. Победный гол забил Эдуард Сперцян.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: фора «Краснодара» (0)
Где смотреть матч Краснодар – Сочи