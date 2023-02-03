«Краснодар» и «Сочи» встретятся в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ.

Знаешь победителя? Получи фрибет 2000 рублей и ставь на матч

Встреча пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

Пять последних матчей: три победы «Краснодара», одна ничья, один раз выиграл «Сочи».

Игра состоится в пятницу, 3 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 19:30 мск.

«Краснодар» является фаворитом встречи по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 2,15. На ничью – 3,70. На выигрыш «Сочи» можно поставить за коэффициент 3,40.

Где смотреть матч Краснодар – Сочи

Прогноз на матч Краснодар – Сочи