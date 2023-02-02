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    Во сколько смотреть матч «Краснодар» – «Сочи»: 1 тур Зимний кубок РПЛ, 3 февраля 2023

    «Краснодар» и «Сочи» встретятся в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ.

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    Встреча пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

    Пять последних матчей: три победы «Краснодара», одна ничья, один раз выиграл «Сочи».

    • Игра состоится в пятницу, 3 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 19:30 мск.

    «Краснодар» является фаворитом встречи по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 2,15. На ничью – 3,70. На выигрыш «Сочи» можно поставить за коэффициент 3,40.

    Источник: «Бомбардир»

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