«Талантливый дурак. Ума мало». Петржела – о Кокорине

Так и ты не особо блещешь умом, читая твои посты, ржем до изнеможения)
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова Александра Кокорина о тюрьме.
- Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
- Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
- Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.
«Кокорин — талантливый дурак, я даже не знаю, что можно про него сказать. Кокорин — это Кокорин, ума у него мало. Но точно нельзя сказать, что он неудачник. Сколько игроков из России играют в Италии? Сам виноват, что карьеру закопал своими поступками, ведь мог бы поиграть еще в Европе. У него дар от бога, а он им не воспользовался», — сказал Петржела.
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