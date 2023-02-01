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    Абаскаль оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подтвердил, что клуб завершил зимнюю трансферную кампанию.

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    «По трансферной кампании, думаю, достаточно. У нас два футболиста ушли, два пришли. У них богатый опыт. По поводу их адаптации, то им нужно будет время. Возможно, больше чем остальным. Ребята в команде, мы общаемся, объясняем игровые принципы.

    Работаем 24/7. Проблем с коммуникацией нет. До старта официальных матчей, надеюсь, они адаптируются лучшим образом», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1916

      alefreddy 2 часа назад

      дай бог чтобы так и было

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