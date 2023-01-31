«Бенфика» разрешила Энцо пройти медосмотр для «Челси» на случай заключения сделки

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес все еще может перейти в «Челси» в зимнее трансферное окно.

По информации The Athletic, вероятность трансфера растет. «Бенфика» разрешила аргентинцу пройти медосмотр для «Челси» в Португалии на случай заключения сделки.

Лиссабонский клуб требует заплатить за игрока 120 миллионов евро одним траншем. «Челси» готов заплатить лишь несколькими траншами.

Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 29 матчей, 4 гола и 7 ассистов.

Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

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