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    «Бенфика» разрешила Энцо пройти медосмотр для «Челси» на случай заключения сделки

    Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес все еще может перейти в «Челси» в зимнее трансферное окно.

    По информации The Athletic, вероятность трансфера растет. «Бенфика» разрешила аргентинцу пройти медосмотр для «Челси» в Португалии на случай заключения сделки.

    Лиссабонский клуб требует заплатить за игрока 120 миллионов евро одним траншем. «Челси» готов заплатить лишь несколькими траншами.

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.
    • Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 29 матчей, 4 гола и 7 ассистов.
    • Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

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    Источник: The Athletic

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