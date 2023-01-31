«Челси» не смог договориться с «Бенфикой» о трансфере полузащитника Энцо Фернандеса.
Лиссабонский клуб потребовал заплатить за игрока 120 миллионов евро одним траншем.
«Челси» был готов выложить нужную сумму по частям, что не устроило руководство «Бенфики».
- Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.
- Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 29 матчей, 4 гола и 7 ассистов.
- Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.
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Источник: RTP