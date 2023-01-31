«Челси» не смог договориться с «Бенфикой» о трансфере полузащитника Энцо Фернандеса.

Лиссабонский клуб потребовал заплатить за игрока 120 миллионов евро одним траншем.

«Челси» был готов выложить нужную сумму по частям, что не устроило руководство «Бенфики».

Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 29 матчей, 4 гола и 7 ассистов.

Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

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