«Барселона» пытается арендовать полуфиналиста ЧМ-2022

«Барселона» заинтересована в подписании опорного полузащитника «Фиорентины» Софиана Амрабата.
Каталонский клуб сделал предложение об аренде игрока за 3-4 миллиона евро с опцией необязательного выкупа за 40 миллионов.
«Фиорентину» такие условия не устроили.
- Рыночная стоимость Амрабата – 25 миллионов евро.
- Со сборной Марокко он дошел до полуфинала ЧМ-2022.
- В этом сезоне хавбек провел за «Фиорентину» 25 матчей без голевых действий.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: твиттер Фабрицио Романо