«Барселона» пытается арендовать полуфиналиста ЧМ-2022

«Барселона» заинтересована в подписании опорного полузащитника «Фиорентины» Софиана Амрабата.

Каталонский клуб сделал предложение об аренде игрока за 3-4 миллиона евро с опцией необязательного выкупа за 40 миллионов.

«Фиорентину» такие условия не устроили.

Рыночная стоимость Амрабата – 25 миллионов евро.

Со сборной Марокко он дошел до полуфинала ЧМ-2022.

В этом сезоне хавбек провел за «Фиорентину» 25 матчей без голевых действий.

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