Кавазашвили: «Уход Малкома в «ПСЖ» – шанс для «Спартака» забрать чемпионство у «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, как может повлиять на чемпионскую гонку в РПЛ возможный уход полузащитника «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Возможный уход Малкома – огромнейшая потеря для «Зенита». С другой стороны, для них это почeт. Если «ПСЖ» покупает у тебя нападающего, то это что-то уже значит.

Хочется сказать, что это шанс для «Спартака» выиграть РПЛ, забрав чемпионство у «Зенита». Они могут попробовать воспользоваться этой потерей питерцев. Думаю, что если бразилец уйдeт, то это сто процентов повлияет на команду», – сказал Кавазашвили.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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