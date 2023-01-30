Быстров оценил санкции против «Ювентуса»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров высказался о санкциях в отношении «Ювентуса».

С туринцев сняли 15 очков в Серии А.

Также суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей «Ювентуса».

Причина санкций – финансовые махинации, в частности, незаконный прирост капитала.

«Руководство клуба само виновато. Нельзя до такого доводить, хотели сэкономить и внесли раздор в команду.

Футболисты узнали, что кто‑то какие‑то деньги получал, чего от футболистов хотеть, какого результата? Мотивировать игроков невозможно.

Смотрите таблицу, за что им бороться. Где‑то футболисты к себе требования снизили, кто‑то, возможно, думает о том, чтобы уйти в другой клуб», – сказал Быстров.

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