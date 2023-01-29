«Наполи» и «Рома» встретятся в матче 20-го тура Серии А. Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало – в 22:45 мск.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Наполи: Алекс Мерет – Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй – Андре Замбо Ангуисса, Станислав Лоботка, Пeтр Зелиньски – Ирвинг Лосано, Виктор Осимхен, Элиф Элмас.
- Рома: Руй Патрисиу – Роджер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини – Никола Залевски, Неманья Матич, Брайан Кристанте, Мехмет Зеки Челик – Пауло Дибала, Тэмми Абрахам, Стефан Эль-Шаарави.
Судья: Даниэле Орсато (Италия)
- Матчей: 20 (сезоны-21/22 и 22/23)
- Желтые карточки: 108 (5,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 27
Пять последних очных матчей: три победы «Наполи», две ничьих.
В последний раз команды встречались 23 октября 2022 года – «Наполи» победил в Риме со счетом 1:0. Гол забил Виктор Осимхен.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа «Наполи»
Где смотреть матч Наполи – Рома
Источник: «Бомбардир»