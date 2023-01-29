«Наполи» и «Рома» встретятся в матче 20-го тура Серии А. Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало – в 22:45 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Матчей: 20 (сезоны-21/22 и 22/23)

Желтые карточки: 108 (5,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 27

Пять последних очных матчей: три победы «Наполи», две ничьих.

В последний раз команды встречались 23 октября 2022 года – «Наполи» победил в Риме со счетом 1:0. Гол забил Виктор Осимхен.

Коэффициенты:

Победа Наполи – 1.90

Ничья – 3.80

Победа Ромы – 4.85

Прогноз на матч: победа «Наполи»

Где смотреть матч Наполи – Рома

Во сколько смотреть матч Наполи – Рома