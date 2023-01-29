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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Наполи» – «Рома»: 20 тур Серия А, 29 января 2023

    «Наполи» и «Рома» встретятся в матче 20-го тура Серии А. Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало – в 22:45 мск.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Даниэле Орсато (Италия)

    • Матчей: 20 (сезоны-21/22 и 22/23)
    • Желтые карточки: 108 (5,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 27

    Пять последних очных матчей: три победы «Наполи», две ничьих.

    В последний раз команды встречались 23 октября 2022 года – «Наполи» победил в Риме со счетом 1:0. Гол забил Виктор Осимхен.

    Коэффициенты:

    • Победа Наполи – 1.90
    • Ничья – 3.80
    • Победа Ромы – 4.85

    Прогноз на матч: победа «Наполи»

    Где смотреть матч Наполи – Рома

    Во сколько смотреть матч Наполи – Рома

    Источник: «Бомбардир»

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