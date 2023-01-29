«Наполи» и «Рома» встретятся в матче 20-го тура Серии А. Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

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«Наполи» лидирует в чемпионате, имея на счету 50 очков. «Рома» занимает шестое место (37 очков).

Пять последних очных матчей команд: три победы «Наполи», две ничьих.

Игра состоится в воскресенье, 29 января.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 22:45 мск.

«Наполи» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды Лучано Спаллетти составляет 1,90. На ничью – 3,80. На выигрыш римлян можно поставить за 4,85.

Где смотреть матч Наполи – Рома

Прогноз на матч Наполи – Рома