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    Во сколько смотреть матч «Наполи» – «Рома»: 20 тур Серия А, 29 января 2023

    «Наполи» и «Рома» встретятся в матче 20-го тура Серии А. Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

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    «Наполи» лидирует в чемпионате, имея на счету 50 очков. «Рома» занимает шестое место (37 очков).

    Пять последних очных матчей команд: три победы «Наполи», две ничьих.

    «Наполи» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды Лучано Спаллетти составляет 1,90. На ничью – 3,80. На выигрыш римлян можно поставить за 4,85.

    Где смотреть матч Наполи – Рома

    Прогноз на матч Наполи – Рома

    Источник: «Бомбардир»

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