«Наполи» и «Рома» встретятся в матче 20-го тура Серии А. Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».
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«Наполи» лидирует в чемпионате, имея на счету 50 очков. «Рома» занимает шестое место (37 очков).
Пять последних очных матчей команд: три победы «Наполи», две ничьих.
- Игра состоится в воскресенье, 29 января.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 22:45 мск.
«Наполи» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды Лучано Спаллетти составляет 1,90. На ничью – 3,80. На выигрыш римлян можно поставить за 4,85.
Где смотреть матч Наполи – Рома
Источник: «Бомбардир»