Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду даст показания по делу «Ювентуса»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду готов пообщаться с представителями прокуратуры Турина.

    37-летнего футболиста хотят допросить по делу «Ювентуса», который обвиняют в финансовых махинациях.

    В период пандемии коронавируса клуб нелегально платил игрокам часть зарплаты. Сообщалось, что португальцу до сих пор должны около 19 миллионов евро.

    • В 2018 году «Ювентус» купил Роналду у «Реала» за 117 миллионов евро.
    • В 2021-м он ушел в «Манчестер Юнайтед».
    • В составе туринцев форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Морган: «Роналду всю карьеру бросал себе вызовы. Это его преимущество над Месси» 1
    Тренер «Аль-Насра» заявил о причастности Роналду к вылету команды из Суперкубка Саудовской Аравии
    «Месси! Месси!». Фанаты «Аль-Иттихада» – Роналду во время матча с «Аль-Насром» 2
    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +123

      Not angry fan 1 час назад

      Вот же ж козлина! А за компанию с Юве под санкции не хочет загреметь? Когда мутил, не думал о последствиях? Вызовы, видите ли, он себе бросает. Вызовы за новыми бабками. Блин, задавится из-за этих бабок, всё ему мало.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11