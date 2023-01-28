Роналду даст показания по делу «Ювентуса»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду готов пообщаться с представителями прокуратуры Турина.

37-летнего футболиста хотят допросить по делу «Ювентуса», который обвиняют в финансовых махинациях.

В период пандемии коронавируса клуб нелегально платил игрокам часть зарплаты. Сообщалось, что португальцу до сих пор должны около 19 миллионов евро.

В 2018 году «Ювентус» купил Роналду у «Реала» за 117 миллионов евро.

В 2021-м он ушел в «Манчестер Юнайтед».

В составе туринцев форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

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