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    Роналду планирует судиться с «Ювентусом» из-за 19 миллионов

    «Ювентус» по-прежнему должен своему бывшему форварду Криштиану Роналду порядка 19 миллионов евро. Эти деньги предусмотрены игроку по специальному тайному соглашению.

    Роналду планирует судиться с туринцами из-за долга.

    • Португалец был в Турине в 2018-2021 годах.
    • Игрок провел в Серии А 98 матчей, забил 81 гол.
    • С командой Роналду дважды взял скудетто.

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    Источник: Calcio Finanza

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    Сегодня, 21:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1295

      сутулая собака и лисы 33 минуты назад

      не учатся ничему некоторые и учиться не хотят.
      ты ему про финансовый фаир плей, он тебе про тайные соглашения.
      ни о чём думать не хотят кроме денег, пока совет директоров по увольнениям не разбросает.

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