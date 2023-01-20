Роналду планирует судиться с «Ювентусом» из-за 19 миллионов

не учатся ничему некоторые и учиться не хотят.
ты ему про финансовый фаир плей, он тебе про тайные соглашения.
ни о чём думать не хотят кроме денег, пока совет директоров по увольнениям не разбросает.
«Ювентус» по-прежнему должен своему бывшему форварду Криштиану Роналду порядка 19 миллионов евро. Эти деньги предусмотрены игроку по специальному тайному соглашению.
Роналду планирует судиться с туринцами из-за долга.
- Португалец был в Турине в 2018-2021 годах.
- Игрок провел в Серии А 98 матчей, забил 81 гол.
- С командой Роналду дважды взял скудетто.
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