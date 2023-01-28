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    «Рома» может наказать Дзаньоло за отказ уходить в «Борнмут»

    Между руководством «Ромы» и полузащитником Николо Дзаньоло возник конфликт.

    23-летний итальянец отклонил предложение от «Борнмута», которое было единственным, удовлетворившим требования римлян.

    При этом футболист открыто заявляет о желании уйти, из-за чего не играет уже более двух недель.

    В «Роме» очень недовольны поведением хавбека и могут применить к нему дисциплинарные меры.

    • Рыночная стоимость Дзаньоло – 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом истекает в 2024 году.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14151

      Skull_Boy 2 часа назад

      Он что долбае_6 переходить в днище, если летом его ждут в Юве

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