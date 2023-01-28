«Рома» может наказать Дзаньоло за отказ уходить в «Борнмут»

Между руководством «Ромы» и полузащитником Николо Дзаньоло возник конфликт.

23-летний итальянец отклонил предложение от «Борнмута», которое было единственным, удовлетворившим требования римлян.

При этом футболист открыто заявляет о желании уйти, из-за чего не играет уже более двух недель.

В «Роме» очень недовольны поведением хавбека и могут применить к нему дисциплинарные меры.

Рыночная стоимость Дзаньоло – 30 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Контракт игрока с клубом истекает в 2024 году.

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