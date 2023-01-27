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    «Манчестер Сити» – «Арсенал»: стартовые составы на 1/16 финала Кубка Англии

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на матч 1/16 финала Кубка Англии.

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    • Игра пройдет в пятницу, 27 января.
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    «Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке, Родриго Эрнандес, Де Брюйне, Гюндоган, Марез, Грилиш, Холанд.

    «Арсенал»: Тeрнер, Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни, Джака, Парти, Виейра, Троссард, Сака, Нкетиа.

    Последний раз команды встречались 1 января – «Манчестер Сити» победил со счетом 2:1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14151

      Skull_Boy 17 минут назад

      О Аке в старте значит МС просрет

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