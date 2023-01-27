Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на матч 1/16 финала Кубка Англии.
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- Игра пройдет в пятницу, 27 января.
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке, Родриго Эрнандес, Де Брюйне, Гюндоган, Марез, Грилиш, Холанд.
«Арсенал»: Тeрнер, Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни, Джака, Парти, Виейра, Троссард, Сака, Нкетиа.
Последний раз команды встречались 1 января – «Манчестер Сити» победил со счетом 2:1.
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Источник: «Бомбардир»