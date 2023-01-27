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  • Малком согласен перейти в «ПСЖ». Французы хотят арендовать игрока

Малком согласен перейти в «ПСЖ». Французы хотят арендовать игрока

27 января 2023, 19:31
5

Нападающий «Зенита» Малком в курсе интереса «ПСЖ». Игрок готов вернуться во Францию.

«ПСЖ» хочет арендовать Малкома с правом выкупа. Переговоры ведет спортивный директор парижан Луиш Кампуш.

  • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
  • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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Источник: L'Equipe
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит ПСЖ Малком
Комментарии (5)
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Ziklop
1674837609
каков ценник? или главное чинушу нужного в Зените заинтересовать в сделке?
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almanev
1674840308
Неймару сумку носить?
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ilichkadr
1674847156
"Малком в курсе и уже готов"? Во ребята заливают. Завтра Медведев скажет, что Неймар и Месси против перехода Малкома.
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Азбука
1674847283
Махнёмся на Мбапе или Неймара и доплатой))
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Вомбат
1674851763
Это правдоподобно. Почему бы ПСЖ не взять а аренду игрока на лавку, если тот согласен. А тот вполне может согласиться, так как зарплаты у лавочников ПСЖ выше, чем в основе Зените. Другое дело, что Зениту это невыгодно. Продать Малкома Зенит может, и летом скорее всего продаст. А пока он по-любому остается.
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