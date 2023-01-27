Малком согласен перейти в «ПСЖ». Французы хотят арендовать игрока

Нападающий «Зенита» Малком в курсе интереса «ПСЖ». Игрок готов вернуться во Францию.
«ПСЖ» хочет арендовать Малкома с правом выкупа. Переговоры ведет спортивный директор парижан Луиш Кампуш.
- Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
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Источник: L'Equipe