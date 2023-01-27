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    Малком согласен перейти в «ПСЖ». Французы хотят арендовать игрока

    Нападающий «Зенита» Малком в курсе интереса «ПСЖ». Игрок готов вернуться во Францию.

    «ПСЖ» хочет арендовать Малкома с правом выкупа. Переговоры ведет спортивный директор парижан Луиш Кампуш.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: L'Equipe

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2049

      almanev 31 минуту назад

      Неймару сумку носить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      ПалкоВводецъ (returned) 35 минут назад

      Скоро опровержение напишут. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3448

      Ziklop 1 час назад

      каков ценник? или главное чинушу нужного в Зените заинтересовать в сделке?

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