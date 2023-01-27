Новичок «Спартака» Тавареш рассказал, на какой позиции ему удобнее играть

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш назвал свою профильную позицию.

«Чувствую себя уверенно на обоих краях обороны. В первую очередь, я правый защитник, но даже в детстве я часто действовал на левом фланге. Слева и справа у меня есть свои плюсы и минусы. Но мне комфортно на обоих флангах», – сказал Тавареш.

«Спартак» заплатил за Тавареша 3 миллиона евро.

Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.

Он будет выступать за «Спартак» под 20-м номером.

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