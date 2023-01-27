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    «Этот парень ещe даже не набрал форму!». Фердинанд впечатлен дебютом Мудрика за «Челси»

    Экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд оценил дебют нападающего Михаила Мудрика за «Челси».

    «Должен сказать, что первым же своим касанием он выбил мяч из игры. Все в студии посмотрели друг на друга и сказали: «80 миллионов фунтов? Сколько?» А после его второго касания Милнер получил предупреждение, пытаясь сбить его с ног, потому что знал, что Михаил убежит от него.

    Реактивные двигатели были включены. Этот парень ещe даже не набрал форму. Он не играл последние шесть недель. Представьте, что случится, когда он будет полностью готов», – цитирует Фердинанда Football London.

    • Украинца купили за 70+30 миллионов евро.
    • Он вышел на замену в субботнем матче с «Ливерпулем» (0:0).
    • Мудрик установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости – 36,63 км/ч.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +869

      г.Онега 18 минут назад

      парень вышел на поле примерно на 40минут ,во втором тайме(свежий) ,та первая игра конечно он будет стараться показать проявить себя ,давайте подождем матчей 5 которые полное время сыграет и посмотрим, то что в дебюте не удалился уже хорошо (отсылка к фелексу))) )

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