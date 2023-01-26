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    Петржела: «С пивом смотреть РПЛ будет интереснее»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поддержал возвращение пива на российские стадионы.

    «Нет никаких проблем в том, чтобы продавать пиво во время матчей. Болельщики и клубы будут только рады, если в России наконец-то снимут этот запрет. Это может не нравиться только сотрудникам полиции, потому что не все люди способны контролировать себя под действием алкоголя.

    В таком случае для пьяных дебоширов нужно ввести очень строгое наказание — запрет на посещение матчей и штраф 50 000. Тогда все будут держать себя в руках.

    С пивом РПЛ будет интереснее смотреть. Это самый футбольный напиток из всех возможных. Надо возвращать алкоголь на российские стадионы. Не думаю, что из-за этого будет много проблем. Мы же не говорим о том, чтобы люди там пили водку», — сказал Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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