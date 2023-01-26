России и Белоруссии предложили поучаствовать в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии обратился к коллегам из России и Белоруссии.

Представителям двух стран предложено поучаствовать в Азиатских играх.

Соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября.

«Олимпийский совет Азии верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях.

Организация предложила российским и белорусским спортсменам выступать в азиатских соревнованиях, в том числе и в Азиатских играх.

Также Олимпийский совет Азии ждeт решения Международного олимпийского комитета по возвращению атлетов из России и Белоруссии на международные арены», – говорится в официальном заявлении.

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