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    России и Белоруссии предложили поучаствовать в Азиатских играх

    Олимпийский совет Азии обратился к коллегам из России и Белоруссии.

    Представителям двух стран предложено поучаствовать в Азиатских играх.

    Соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября.

    «Олимпийский совет Азии верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях.

    Организация предложила российским и белорусским спортсменам выступать в азиатских соревнованиях, в том числе и в Азиатских играх.

    Также Олимпийский совет Азии ждeт решения Международного олимпийского комитета по возвращению атлетов из России и Белоруссии на международные арены», – говорится в официальном заявлении.

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    Источник: «Чемпионат»

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