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    «Челси» назвал цену на Хаверца

    Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц может сменить команду летом 2023 года.

    Лондонский клуб готов продать игрока за 50-60 миллионов евро.

    «Бавария» на сегодняшний день не входит в число претендентов на 23-летнего немца.

    • В 2020 году «Челси» заплатил «Байеру» за Хаверца 80 миллионов евро.
    • С тех пор он забил 29 голов и сделал 15 ассистов в 119 матчах.
    • Контракт хавбека с клубом действует до 30 июня 2025-го.

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    Источник: твиттер Флориана Плеттенберга

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    Сегодня, 10:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1909

      Romio-xxx 1 час назад

      Один из лучших в составе,а они решили продать..Зато всякий шлак покупают.

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