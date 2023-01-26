«Челси» назвал цену на Хаверца

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц может сменить команду летом 2023 года.

Лондонский клуб готов продать игрока за 50-60 миллионов евро.

«Бавария» на сегодняшний день не входит в число претендентов на 23-летнего немца.

В 2020 году «Челси» заплатил «Байеру» за Хаверца 80 миллионов евро.

С тех пор он забил 29 голов и сделал 15 ассистов в 119 матчах.

Контракт хавбека с клубом действует до 30 июня 2025-го.

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