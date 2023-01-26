Сафонов рассказал об изменениях в «Краснодаре» после смены тренера

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о совместной работе с новым главным тренером команды Владимиром Ивичем.

– В чем особенности работы Ивича?

– Ну прямо какие-то особенности выделить тяжело. Просто требования другие.

В большей степени это связано с тактическими моментами. А так в целом они обычные.

– «Краснодар», наверное, занимает в таблице место гораздо ниже, чем хотелось бы. С чем это связано?

– Было много факторов. Думаю, это уже история. Нам нужно работать с тем, что мы имеем, и смотреть вперед, а не назад.

– Как Сергей Галицкий реагирует на это?

– Думаю, все понимают, с какими трудностями мы столкнулись. Работаем, чтобы это исправить.

И готовы сделать все для того, чтобы забраться как можно выше. В этом сезоне – хотя бы вернуться на позиции, где нас все привыкли видеть.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.

Команда набрала 25 очков в 17 турах.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 17 баллов.

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