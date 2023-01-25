Агент Еремич: «Ивич способен сделать «Краснодар» чемпионом»

Футбольный агент Срждан Еремич прокомментировал назначение Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

– «Краснодар» не ошибся с кандидатурой Ивича. Уверен, что Сергей Галицкий и Владимир Хашиг все проконтролировали и собрали всю информацию о тренере. Владимир погружен в футбол на 200 процентов, думаю, у него может получиться в «Краснодаре», хороший специалист.

– Как Ивич сработается с Галицким? Готов ли он принять его правила?

– Если решение о назначении Ивича принимал Галицкий, полагаю, они заранее все обсудили – как будет выстроена система в «Краснодаре». Галицкий наверняка изучил всю прессу о Владимире, все отлично понимал. Уверен, обе стороны знают, как все будет функционировать, если они согласились на совместную работу.

– Ивич способен сделать «Краснодар» чемпионом?

– В этом году, конечно, нет. А в будущем все может быть. Полагаю, чемпионство – цель «Краснодара».

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