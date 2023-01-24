«Каждый, кто придет на стадион, будет сторонником геноцида футбола». Фанаты «Спартака» сделали заявление о Fan ID

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по Fan ID.

«Прошeл ровно год с момента вступления в силу бойкота посещения матчей, где применена принудительная система идентификации болельщиков.

Мы остаeмся едины в своей позиции и отказываться от неe, вне зависимости от статуса матча, места его проведения и прочих нюансов, мы не собираемся! Сам закон о дополнительной идентификации болельщиков, процедура оформления Fan ID и всe вытекающее из этого для нас чуждо!

Бойкот, начавшийся год назад, не имеет срока давности и продлится до момента полной отмены принятого закона. Как и прежде, это правило распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком», вне зависимости от статуса, регалий и места дислокации!

Ничто не может лишить болельщика его священного права быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!

Покинув трибуны, мы не перестали любить и поддерживать «Спартак»: накануне ответственных матчей, вблизи гостиниц и тренировочных баз за пределами Москвы, красно-белые фанаты были рядом с командой и настраивали своих кумиров на победный результат.

Спартаковские болельщики оказывали весь год яркую поддержку другим командам общества, представляющих наше великое имя в тех видах спорта и лигах, куда ещe не добрались цифровые ограничения посещаемости.

Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Отказавшись от того, что нам так дорого, мы преследуем единственную цель: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!

На протяжении всего года количество разговоров о никчeмности принятого закона росли в геометрической прогрессии, причeм не только в фанатских кругах, но и среди спортсменов, а также футбольных функционеров и публичных личностей.

Каждый, принявший для себя решение, оставшись на стадионе, проигнорировать заявленную позицию, является никем иным как сторонником геноцида футбола.

СТАДИОН НЕ ТЮРЬМА! ФУТБОЛ ДЛЯ ФАНАТОВ!» – говорится в заявлении «Фратрии».

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

В 2023 году Fan ID будут требовать на всех стадионах РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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