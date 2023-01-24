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    «Каждый, кто придет на стадион, будет сторонником геноцида футбола». Фанаты «Спартака» сделали заявление о Fan ID

    Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по Fan ID.

    «Прошeл ровно год с момента вступления в силу бойкота посещения матчей, где применена принудительная система идентификации болельщиков.

    Мы остаeмся едины в своей позиции и отказываться от неe, вне зависимости от статуса матча, места его проведения и прочих нюансов, мы не собираемся! Сам закон о дополнительной идентификации болельщиков, процедура оформления Fan ID и всe вытекающее из этого для нас чуждо!

    Бойкот, начавшийся год назад, не имеет срока давности и продлится до момента полной отмены принятого закона. Как и прежде, это правило распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком», вне зависимости от статуса, регалий и места дислокации!

    Ничто не может лишить болельщика его священного права быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!

    Покинув трибуны, мы не перестали любить и поддерживать «Спартак»: накануне ответственных матчей, вблизи гостиниц и тренировочных баз за пределами Москвы, красно-белые фанаты были рядом с командой и настраивали своих кумиров на победный результат.

    Спартаковские болельщики оказывали весь год яркую поддержку другим командам общества, представляющих наше великое имя в тех видах спорта и лигах, куда ещe не добрались цифровые ограничения посещаемости.

    Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Отказавшись от того, что нам так дорого, мы преследуем единственную цель: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!

    На протяжении всего года количество разговоров о никчeмности принятого закона росли в геометрической прогрессии, причeм не только в фанатских кругах, но и среди спортсменов, а также футбольных функционеров и публичных личностей.

    Каждый, принявший для себя решение, оставшись на стадионе, проигнорировать заявленную позицию, является никем иным как сторонником геноцида футбола.

    СТАДИОН НЕ ТЮРЬМА! ФУТБОЛ ДЛЯ ФАНАТОВ!» – говорится в заявлении «Фратрии».

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • В 2023 году Fan ID будут требовать на всех стадионах РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: сайт «Фратрии»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4778

      neveldomha 6 минут назад

      Это значит, тот кто получает на работе пропуск, хоронит свой завод))))

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      Рейтинг: +11

      ИВАН79 21 минуту назад

      Лучше бы поддержали свою команду на стадионе, как это делают болелы других клубов. Своими действиями помогаете соперникам. Какие вы после этого болельщики? Ах, да вы же не болельщики, вы фанаты, Это другое.

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      Рейтинг: +6845

      sochi-2013 40 минут назад

      Назарова еще канонизируйте, IDебилы!
      Футбол для БОЛЕЛЬЩИКОВ!

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