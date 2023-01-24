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    Мостовой предложил ввести тайм-ауты в футболе

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой предложил ввести тайм-ауты в футболе.

    «Я о многих вещах говорил ещe лет десять назад — даже когда ещe играл в Испании. Было понятно, что введут VAR. Сначала всем казалось непривычным, но потом прижилось. Как и правило с пятью заменами.

    Изменения происходят, приходят новые технологии. Это нормально, но перебарщивать тоже не нужно. Что-то, наверное, можно и попробовать обновить — например, ввести тайм-ауты. Мне кажется, это было бы интересно. В хоккее есть, бывает очень даже полезно.

    По поводу белой карточки пока нет точного понимания — нужно время. Главное, чтобы основная масса футбольных правил оставалась неизменной. Красные мячи, как в Медиалиге, мировому футболу не нужны», — сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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