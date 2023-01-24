Овчинников: «Россию вернут в УЕФА через полгода»

Известный тренер Валерий Овчинников предположил, когда закончится отстранение России от международных турниров.

— Кто сказал, что должны были отменить отстранение? Думаю, через полгода нас включат. То, что они не сломаются, — это само собой. Объявили про год. Вы же знаете слово «амнистия»? Думаю, ее будут использовать.

— Окончание украинских событий заставит УЕФА изменить свое мнение?

— Да. Как только там все закончится, тем более все поменяется.

— Есть гарантия, что Россию вернут, а не выставят новые условия?

— Какие условия могут выставить? Нельзя ничего придумать. Все, что можно, они придумали. Уже сказочники закончились.

Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.

Решение об отстранении действует с конца февраля.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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