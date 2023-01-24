Осинькин рассказал о проблемах с трансфером воспитанника «Ман Сити» в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход форварда «Расинга» Бенхамина Гарре.

«Есть определенные проблемы. Когда будет ясно перейдет ли он или же другой футболист, мы сделаем сообщение на официальном сайте. Сейчас никакой ясности нет», — сказал Осинькин.

Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».

Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

Права на аргентинца принадлежат «Расингу» из Авельянеды. Сейчас он в аренде в «Уракане».

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