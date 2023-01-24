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    Нигматуллин: «Дзюба – проблемный и токсичный футболист. Никто в России не хочет его подписывать»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

    «То, что Дзюба не может найти себе клуб, такое может случиться с каждым. Так происходит даже с Роналду или с Месси. Ведь, чем ближе футболист к концу карьеры, тем на него ниже спрос, это происходит и с Дзюбой.

    Мы можем предположить, что гипотетически он может играть в любой стране. Но сейчас стоит вопрос, в какой клуб подойдет Артем. Ведь мы видим, что трансферное окно в России закрывается и никто из отечественных команд не горит желание подписывать проблемного игрока.

    Дзюба – проблемный футболист с точки зрения атмосфере в коллективе, все знают, что он может быть токсичен. Плюс не понятно в какой форме Артем сейчас находится, поэтому подписывать с ним контракт – огромный риск.

    Поэтому сейчас мы можем ждать от него только какие-то суперэкзотические варианты, неожиданные. Но сильные команды вряд ли уже будут рисковать и подписывать контракт с Дзюбой. Турция сыграла для него плохую роль», – сказала Нигматуллин..

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17667

      paracetamol 24 минуты назад

      Промблема Зюбы - чрезмерный аппетит!

      0
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      Рейтинг: +557

      Болотоход 57 минут назад

      Не нужен ни кому кроме великого зенита))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11498

      R_a_i_n 1 час назад

      Это точно, токсичный он.

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