Нигматуллин: «Дзюба – проблемный и токсичный футболист. Никто в России не хочет его подписывать»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«То, что Дзюба не может найти себе клуб, такое может случиться с каждым. Так происходит даже с Роналду или с Месси. Ведь, чем ближе футболист к концу карьеры, тем на него ниже спрос, это происходит и с Дзюбой.

Мы можем предположить, что гипотетически он может играть в любой стране. Но сейчас стоит вопрос, в какой клуб подойдет Артем. Ведь мы видим, что трансферное окно в России закрывается и никто из отечественных команд не горит желание подписывать проблемного игрока.

Дзюба – проблемный футболист с точки зрения атмосфере в коллективе, все знают, что он может быть токсичен. Плюс не понятно в какой форме Артем сейчас находится, поэтому подписывать с ним контракт – огромный риск.

Поэтому сейчас мы можем ждать от него только какие-то суперэкзотические варианты, неожиданные. Но сильные команды вряд ли уже будут рисковать и подписывать контракт с Дзюбой. Турция сыграла для него плохую роль», – сказала Нигматуллин..

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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