Карпин рассказал, как относятся к русским в Эстонии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал скандал из-за совместной фотографии с игроками эстонской национальной команды.

— Какой была ваша первая реакция, когда увидели комментарии эстонских чиновников к вашему ужину с друзьями? Эти агрессивные комментарии…

— Первая реакция — непонимание. Непонимание, что происходит. И, наверное, больше ничего сказать по этому поводу не могу. Было непонимание, что происходит сейчас в нашем мире.

Могу, наверное, успокоить кого‑то: находясь в Эстонии месяц, с уверенностью готов сказать, что это чисто политическая тема. Всe, что касается моего пребывания, моей семьи и вообще русских в Эстонии, на бытовом уровне это никак не отражается, абсолютно. А провел я там, повторюсь, месяц.

Эстонским языком не владею, говорил только на русском, и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались. Ни одного косого взгляда и еще чего‑то я на себе не почувствовал. Уже не говорю про то, что там достаточно много людей подходили и желали удачи.

Великолепно себя там чувствовал и чувствую. Всe, что раздуто, это чистая политика.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.

В ноябре РФС продлил с ним контракт до 1 августа 2024 года.

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