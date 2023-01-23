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    Карпин рассказал, как относятся к русским в Эстонии

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал скандал из-за совместной фотографии с игроками эстонской национальной команды.

    — Какой была ваша первая реакция, когда увидели комментарии эстонских чиновников к вашему ужину с друзьями? Эти агрессивные комментарии…

    — Первая реакция — непонимание. Непонимание, что происходит. И, наверное, больше ничего сказать по этому поводу не могу. Было непонимание, что происходит сейчас в нашем мире.

    Могу, наверное, успокоить кого‑то: находясь в Эстонии месяц, с уверенностью готов сказать, что это чисто политическая тема. Всe, что касается моего пребывания, моей семьи и вообще русских в Эстонии, на бытовом уровне это никак не отражается, абсолютно. А провел я там, повторюсь, месяц.

    Эстонским языком не владею, говорил только на русском, и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались. Ни одного косого взгляда и еще чего‑то я на себе не почувствовал. Уже не говорю про то, что там достаточно много людей подходили и желали удачи.

    Великолепно себя там чувствовал и чувствую. Всe, что раздуто, это чистая политика.

    • Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.
    • В ноябре РФС продлил с ним контракт до 1 августа 2024 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28071

      JTherry 45 минут назад

      "Всe, что касается моего пребывания, моей семьи и вообще русских в эстонии, на бытовом уровне это никак не отражается, абсолютно"
      во-первых, Карпин лицо медийное и достаточно известное в РФ и эстонии, и жена у него эстонка...
      во-вторых, "все никак не отражается", вот только посла эстонии выпрут из России с 7 февраля, понизив уровень дипотношений до временного поверенного в делах...

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