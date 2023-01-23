Зинченко прокомментировал победу «Арсенала» над «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:2) в 21-м туре АПЛ.

«Мне понравилась эта победа. Чувство победы в последнюю минуту, в последнюю секунду – это невозможно описать. Сегодня был невероятный матч. Пересмотрю его перед сном, потому что это волшебные моменты».

Некоторые ребята говорили мне, что были очень напряжены, когда была проверка третьего гола, но на поле это не так заметно. Я просто хотел насладиться этим моментом.

Когда судья сверялся с VAR, стадион не дышал десять секунд. И когда гол был засчитан, реакция была на высоте», – сказал Зинченко.

«Арсенал» вырвал победу на 90-й минуте благодаря голу Эдварда Нкетиа.

Лондонцы лидируют в АПЛ с 5-очковым отрывом.

«Арсенал» не брал чемпионский титул с 2004 года.

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