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    «Мой совет помог Леше!». Семин – о голе Миранчука «Фиорентине»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче Серии А против «Фиорентины» (1:0). У россиянина гол.

    «Мой совет чаще бить помог Леше! Хорошо сыграл вчерашнюю игру, коронным ударом забил гол со штрафной.

    Сейчас самое главное для Леши, что он выходит играть постоянно. А раз есть игровая практика, то обязательно будет и прогресс. Уже два забитых гола в итальянском чемпионате с зимы. Видно, что он получает удовольствие. У него есть игровое время, значит, решение уйти в аренду было правильным», — сказал Семин.

    • У россиянина 10 голов в чемпионате Италии.
    • Игрок принадлежит «Аталанте».
    • Семин и Миранчук брали РПЛ с «Локомотивом».

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    Источник: Sport24

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