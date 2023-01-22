Первый тренер Миранчука: «Леша доказал, что тянет Серию А»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, доволен, как футболист проявляет себя в туринском клубе. Накануне игрок забил «Фиорентине» (1:0).

«Стиль Миранчука — удар левой ногой. Конечно, наблюдается прогресс с игровым временем, которого теперь больше. Он и выглядит увереннее, стал так же смелее забивать, как забивал в «Локомотиве». Прогресс на лицо! Посмотрим, как будет дальше.

Если тренер будет ему доверять, то Миранчук будет прибавлять и станет достойным игроком основного состава. «Торино» подходит Леше. Он доказал своими играми, что тянет итальянский чемпионат. Надеюсь, Миранчук дорастет до таких команд, как «Наполи», «Интер» и «Ювентус». Каждый тренер мечтает, чтобы его футболист попал на более высокий уровень», — сказал Воронков.

У Миранчука в сезоне Серии А 4 гола.

Всего у игрока в чемпионате Италии 10 голов.

Миранчук летом должен вернуться в «Аталанту».

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