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    Первый тренер Миранчука: «Леша доказал, что тянет Серию А»

    Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, доволен, как футболист проявляет себя в туринском клубе. Накануне игрок забил «Фиорентине» (1:0).

    «Стиль Миранчука — удар левой ногой. Конечно, наблюдается прогресс с игровым временем, которого теперь больше. Он и выглядит увереннее, стал так же смелее забивать, как забивал в «Локомотиве». Прогресс на лицо! Посмотрим, как будет дальше.

    Если тренер будет ему доверять, то Миранчук будет прибавлять и станет достойным игроком основного состава. «Торино» подходит Леше. Он доказал своими играми, что тянет итальянский чемпионат. Надеюсь, Миранчук дорастет до таких команд, как «Наполи», «Интер» и «Ювентус». Каждый тренер мечтает, чтобы его футболист попал на более высокий уровень», — сказал Воронков.

    • У Миранчука в сезоне Серии А 4 гола.
    • Всего у игрока в чемпионате Италии 10 голов.
    • Миранчук летом должен вернуться в «Аталанту».

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    Источник: Sport24

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