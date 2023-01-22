Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на матч 21-го тура АПЛ.

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Игра пройдет в воскресенье, 22 января.

Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Арсенал: Аарон Рэмсдэйл – Александр Зинченко, Уильям Салиба, Габриэль Магальяэс, Бен Уайт – Томас Парти, Гранит Джака, Мартин Эдегор – Букайо Сака, Габриель Мартинелли, Эдвард Нкетиа.

Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа – Люк Шоу, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Аарон Ван-Биссака – Скотт Мактоминей, Кристиан Эриксен – Антони Матеус, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд – Вут Вегхорст.

В последний раз команды встречались 4 сентября 2022 года – «МЮ» выиграл со счетом 3:1. Дубль сделал Маркус Рэшфорд.

Коэффициенты:

Победа Арсенала – 1.90

Ничья – 3.95

Победа МЮ – 4.30

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