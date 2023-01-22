Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на 21 тур АПЛ

    Ориентировочные составы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на матч 21-го тура АПЛ.

    Знаешь, кто победит? Получи до 10 000 рублей за регистрацию и ставь на матч

    Арсенал: Аарон Рэмсдэйл – Александр Зинченко, Уильям Салиба, Габриэль Магальяэс, Бен УайтТомас Парти, Гранит Джака, Мартин ЭдегорБукайо Сака, Габриель Мартинелли, Эдвард Нкетия.

    Манчестер Юнайтед: Давид де ХеаЛюк Шоу, Рафаэль Варан, Тирелл Маласия, Аарон Ван-Биссака – Фред, Кристиан Эриксен – Антони Матеус, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд – Ваут Вегхорст.

    В последний раз команды встречались 4 сентября 2022 года – «МЮ» выиграл со счетом 3:1. Дубль сделал Маркус Рэшфорд.

    Коэффициенты:

    • Победа Арсенала – 1.90
    • Ничья – 3.95
    • Победа МЮ – 4.30

    Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

    Во сколько смотреть матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

    Прогноз на Арсенал – Манчестер Юнайтед

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11